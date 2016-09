Los Angeles. Zubehör für das neue iPhone 7: Apple teilte mit, den Kopfhörer-Ausgang über einen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker zu entfernen und stattdessen Kopfhörer über den Lightning-Eingang anzuschließen.

Das führt zu Problemen, wenn Nutzer gleichzeitig laden und telefonieren oder Musik hören wollen. Der Technikhersteller Belkin stellte am Donnerstag eine Lösung für das Problem vor: einen Adapter, der den Lightning-Port auf zwei Ports splittet. Der "Lightning Audio + Charge RockStar" soll gleichzeitiges Benutzen des Ladekabels und der Kopfhörer möglich machen. Gleichzeitiges Anschließen von zwei Kopfhörern oder zwei Ladegeräten soll laut Hersteller nicht möglich sein. Der Adapter kostet rund 40 Euro, auch Apple verdient hier durch Lizenzgebühren mit. Nach Informationen des Technikportals "The Verge" wird der Adapter ab dem 10. Oktober 2016 unter anderem in den offiziellen Apple-Stores verkauft, Hersteller Belkin nennt als Termin nur "bald".

Eine Alternative zum Belkin-Adapter ist das "Apple Lightning Dock", der das iPhone lädt und auf der Hinterseite einen entsprechenden Ausgang hat. Apple selbst vertreibt das Gerät für 45 Euro.

dpa