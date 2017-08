Party-Soundsystem und Einsteiger-Smartphone

Sony macht Audio-Geräte mit Google Assistant kompatibel

Zum Start von Google Home in Deutschland macht Sony zahlreiche Soundbars, Lautsprecher und Audiosysteme mit dem vernetzten Lautsprecher kompatibel. Nach einem Firmwareupdate können die Geräte mit der Box verbunden werden. Anschließen kann per Sprachkommando Musik über Googles Cast-Technologie auf die Boxen übertragen werden.

Motorola überholt Einsteigermodell Moto C

Grundausstattung für den Smartphone-Alltag verspricht Motorola mit dem Einsteiger-Modell Moto C. Für 109 Euro gibt es ein fünf Zoll großes HD-Display, LTE, eine 5-Megapixel-Kamera, 1 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und 16 GB Speicher für Apps und Bilder. Etwas mehr Leistung und höhere Displayauflösung gibt es mit dem Moto C Plus für 139 Euro. Es verfügt über einen größeren Akku mit 4000 Milliamperestunden, kann zwei SIM-Karten aufnehmen und hat eine Hauptkamera mit acht Megapixeln Auflösung. Beide Geräte werden mit Android 7 ausgeliefert.

Party-Soundsystem mit Lichteffekten von Medion

Musik, Lichteffekte und Karaokefunktion bietet Medions Party-Soundsystem Medion X67015. Das mit 15,5 Kilo nicht ganz leichte, dafür aber rollbare System liefert bis zu 1000 Watt Ausgangsleistung und empfängt UKW-Radio oder Streams per Bluetooth. Über USB, Aux-Stecker und SD-Karte kann weitere Musik abgespielt werden. Für Karaokegesang gibt es zwei Mikrofonanschlüsse. Oben auf dem Soundsystem ist ein Mischpult installiert, für Lichteffekte gibt es farbige LEDs, die vom DJ gesteuert werden können. Der Preis: knapp 205 Euro. Mit dem P67013 hat Medion eine akkubetriebene mobile Version mit zweimal 220 Watt Ausgangsleistung für rund 150 Euro im Sortiment.

