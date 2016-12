Seoul. Smarter Beamer statt Smart-TV: Der neue ProBeam von LG ist ein Laser-Beamer mit eingebauter Smart-TV-Plattform. Das rund zwei Kilogramm schwere Gerät wirft Bilder in Full HD (1920 zu 1080 Pixel) an die Wand, der Ton geht per Bluetooth an kompatible Lautsprecher und Kopfhörer.

Der Laser-Projektor soll bis zu 2000 Lumen Helligkeit schaffen und somit auch in helleren Räumen ein sichtbares Bild liefern. Über die auch in den Smart-TVs von LG eingesetzte WebOS Smart-TV-Plattform kann der Beamer auf TV- und Streamingdienste zugreifen. Per Miracast übertragen kompatible Smartphones ihre Bildschirminhalte auf den Beamer. Details zu Preis und Verfügbarkeit will LG während der Consumer Electronics Show in Las Vegas (5. - 8. Januar 2017) bekanntgeben.

dpa