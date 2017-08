Urlaubs-Selfies in sozialen Netzwerken nerven jeden Zweiten

Berlin. Sommerselfies, Strandpanoramen oder Palmen-Dinner: Fotos hiervon in sozialen Netzwerken gehen gut jedem Zweiten (51 Prozent) auf die Nerven. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) sind laut einer Umfrage des IT-Verbands Bitkom sogar "besonders genervt".

Männer stören sich an den Urlaubsansichten ihrer Freunde über Facebook, Whatsapp und Co. eher (58 Prozent) als Frauen (45 Prozent). Paradox daran: Obwohl so viele von Urlaubsfotos genervt sind, posten sie selbst fleißig eigene Bilder. Knapp jeder Zweite (47 Prozent) bestückt Facebook, Instagram oder Tumblr. Sechs von zehn Befragten beglücken ihre Freunde und Bekannten per Messenger-App aus dem Urlaub.

Einen positiven Nebenaspekt hat der digitale Postkartenrausch aber. Rund ein Viertel der Befragten gab an, auf diesem Weg bereits Ideen für den nächsten Urlaub erhalten zu haben. Rund jeder Zehnte (11 Prozent) sogar mehrfach. Bitkom Reserach hatte 1005 Personen befragt.

dpa