Meerbusch. Die schlicht als "Lego" bekannten Plastiksteinchen sind keineswegs nur was für Kinder. Mit den bunten Steinen lassen sich auch komplexe Gebäude oder ausgefallene Figuren erschaffen oder nachbauen - ein Spaß für alle Altersklassen.

Um neue Modelle zu entwerfen, müssen Lego-Fans aber nicht unbedingt Unmengen an echten Steinen kaufen - auch wenn Puristen diese manuelle Variante bevorzugen. Wer seine Baukünste stattdessen virtuell ausleben möchte, nutzt das Angebot auf

mecabricks.com. Der kostenlose Online-Dienst bietet einen riesigen virtuellen Lego-Kasten. Hier stehen Hunderte von Steinen und anderen Bauteilen bereit, die Nutzer auf eine der typischen Lego-Grundplatt en klicken und so Klötzchen für Klötzchen in die Höhe und Breite bauen. Das alles funktioniert ohne Installation gleich im Browser. Das unterscheidet Mecabricks von anderen Lego-Baukästen im Web.

Mit der Maus zoomt und dreht der Anwender die Bauplatte in alle Richtungen. Auf der linken und rechten Seite gibt es die passenden Werkzeuge, um Bauteile exakt zu positionieren, zu drehen, zu verschieben, einzufärben. Über die untere Leiste haben Nutzer Zugriff auf das große Sortiment an Steinen - ein echtes Schlaraffenland für Lego-Freunde.

Wer nicht von Grund auf neu beginnen möchte, lädt ein fertiges Werk eines anderen Nutzers in den Editor und wandelt dieses nach eigenen Vorstellungen ab. Die Sammlung umfasst Hunderte von Modellen: vom Hubschrauber über einen Weihnachtsbaum und Raumschiffe aus Star Wars bis hin zur klassischen Feuerwache oder Rennflitzern.

Mecabricks stellt Funktionen zum Abspeichern und Exportieren bereit. Über letzteres lässt sich die eigene Arbeit in einem Dateiformat speichern, das man in anderen Programmen weiterbearbeiten kann. Schnittstellen zur 3D-Grafik-Suite Blender gestatten dem Nutzer, das Lego-Modell zu rendern, um das eigene Werk etwa in eine bestimmte Umgebung zu integrieren und als Bild zu veröffentlichen.

