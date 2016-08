Meerbusch. Am PC ist es wie mit der Schreibtisch-Schublade: Von Zeit zu Zeit ist Aufräumen angesagt. Auch der Cloud-Speicher Dropbox sollte ab und zu entrümpelt und neu organisiert werden.

Wer einzelne Ordner oder Unterordner verschieben will, kann auf die tatkräftige Mithilfe von Dropbox selbst zählen. Dropbox-Ordner und Dateien lassen sich am bequemsten über die Dropbox-Website an die gewünschte Stelle verschieben - egal, ob auf dem aktuell genutzten Gerät der Dropbox-Client installiert ist oder nicht.

Dazu im Browser zunächst die

Homepage von Dropbox aufrufen. Hier links auf "Dateien" klicken und in der Baumstruktur zu dem Element navigieren, das an eine andere Stelle verschoben werden soll. Nachdem das Element markiert wurde - es wird dann farblich hinterlegt -, erscheinen oben mehrere Optionen, unter anderem auch zum Verschieben. Ein Klick auf diese Option und Dropbox fragt nach, an welche Stelle in der Baum-Struktur das Element verschoben werden soll.

dpa