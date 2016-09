Berlin. Das iPhone klingelt, und im Display mutmaßt das Gerät einen Anrufernamen und setzt ein vorsichtiges "Vielleicht" davor. Wer sich fragt, was das soll und wie sein Telefon an diese Information kommt, erhält eine einfache Antwort.

Das Betriebssystem iOS 9 durchsucht die E-Mail-Inhalte des Nutzers nach Kontaktdetails und ergänzt etwa einen Kontakteintrag, der nur aus einer Mailadresse besteht, vorläufig um Rufnummern, die es in Mails dieses Kontaktes gefunden hat. Wer dieses eifrige Vorschlagswesen nicht mag, kann es in den Einstellungen der Kontakte-App unter "In Mails gefundene Kontakte" deaktivieren.

dpa