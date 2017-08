Ab wieviel Grad gibt es Hitzefrei im Büro?

Haben nur meine Kinder hitzefrei oder gibt es einen solchen Anspruch auch für mich?

Gängig ist die Meinung: Hitzefrei gibt’s nur für Schüler. Fürs Arbeitsleben gilt das nicht. Doch ist dem wirklich so? Daniel Fischer, Arbeitsrechtler der Leipziger Kanzlei WKR Germany LLP, klärt auf.

Ja tatsächlich, Arbeitnehmer haben keinen direkten Anspruch auf Hitzefrei. Dennoch, ganz ohne Rechte sind sie nicht. Laut Arbeitsstättenrichtlinie A 3.5.(PDF, 37KB) muss ein Arbeitgeber seine Angestellten vor Gesundheitsgefährdungen durch zu hohe Temperaturen schützen. Ab 30 Grad muss er Maßnahmen ergreifen.

Hierzu zählen

das morgendliche Durchlüften der Arbeitsräume,

die Verlegung der Arbeit auf kühlere Tagesabschnitte oder in kühlere Räume des Betriebes,

die Lockerung von Bekleidungsregeln

sowie der kostenfreie Ausschank von kühlen Getränken.

Was ist zu tun, wenn der Chef trotz Hitze nichts unternimmt?

„In diesem Fall sollten Arbeitnehmer umgehend den Betriebsrat einschalten“, rät Arbeitsrechtler Daniel Fischer. „Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes darf der Betriebsrat dem Arbeitgeber Regelungen zur Verhütung von Gesundheitsgefährdungen unter anderem aufgrund von Hitze vorschlagen und diese ggf. durch eine Betriebsvereinbarung festschreiben.“ Hilft auch das nicht, dann sollte die Meldung an das zuständige Ordnungsamt erfolgen. Ein Nichtbeachten der Arbeitsstättenrichtlinie kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro pro Verstoß belegt werden.

Was gilt für Arbeitnehmer, die draußen arbeiten müssen?

Für diese ist in § 3a, Anhang 5.1 der Arbeitsstättenverordnung festgelegt: „Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien sind so einzurichten und zu betreiben, dass sie von den Beschäftigten bei jeder Witterung sicher und ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, benutzt und wieder verlassen werden können. Dazu gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witterungseinflüsse geschützt sind oder den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden. Werden die Beschäftigten an Arbeitsplätzen im Freien beschäftigt, so sind diese nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Beschäftigten nicht gesundheitsgefährdenden äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.“

Folglich muss auch in diesen Fällen der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um gesundheitsgefährdenden Einwirkungen aufgrund von Hitze zu vermeiden.