Bramsche. Degus brauchen in ihrem Gehege eine bestimmte Ordnung: Die Tiere lieben erhöhte Plätze, von denen aus sie ihr Revier beobachten können. Am besten richten Halter ihren Nagern deshalb verschiedene Ebenen ein, erläutert die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz.

Kunststoffteile haben im Käfig nichts verloren, da die Tiere sie zernagen und Teile davon verschlucken würden. Degus leben am liebsten in der Gruppe. Ausgewachsene Tiere dürfen aber nicht ohne weiteres in eine fremde Gruppe gesetzt werden, da nicht zur Familie gehörende Tiere bis zum Tod bekämpft werden. Bis die Tiere aneinander gewöhnt sind, braucht es Zeit. Problemloser klappt die Vergesellschaftung bei Jungtieren bis zu sechs Wochen.

dpa