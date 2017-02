München. Hamster mögen keine Veränderungen. Halter sollten es deshalb nicht übertreiben und zu viele Duftspuren beseitigen, wenn sie den Käfig säubern. Am besten reinigen sie das Gehege nur abschnittsweise, heißt es in der Zeitschrift "Ein Herz für Tiere" (Ausgabe März 2017). So bleibt dem Tier immer ein vertrauter Rückzugsort. Näpfe und die Toilettenecke sollte man aber täglich reinigen.

Für ihre Körperpflege sorgen Hamster selbst. Ein Sandbad kann die Fellpflege unterstützen, wird aber nicht von allen genutzt. Nur Langhaarrassen brauchen Hilfe bei der Fellpflege, damit die Haare nicht verfilzen.

dpa