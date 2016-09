Dieses Geheimnis wurde jetzt in einer einzigartigen Aktion gelüftet! Um den kleinen Schlingeln auf die Schliche zu kommen, hat die beliebte Katzennahrung FELIX von PURINA in Deutschland und Österreich 32 Haushalte mit Überwachungskameras ausgestattet und so insgesamt 56 Racker allein daheim gefilmt. Einige Vermutungen über das verborgene Leben unserer Katzen haben sich bestätigt, viele Ergebnisse haben auch überrascht ...

Diese Erkenntnis ist nicht wirklich unerwartet: Unsere Katzen sind echte Schlafmiezen! Ganze 57 % der gefilmten Zeit haben sie selig verschlummert und rund ein Fünftel mit ausgiebigem Relaxen verbracht. Auf Platz drei der beobachteten Lieblingsbeschäftigungen rangierten Klettern, Rennen und Springen. Die sturmfreie Bude wird außerdem sehr gerne für ausgiebige Reck- und Streckübungen und die sprichwörtliche Katzenwäsche genutzt – und das sogar noch länger als für Spielen und Balgereien.

Jeder Katzenhalter weiß: Die Tiere sind echte Gewohnheitstiger und haben ausgewählte Lieblingsplätze. Die Filmaufnahmen machen nun deutlich, dass unsere cleveren Racker ihre bevorzugten Orte nach Funktionen trennen: Die Katzen haben meist einen Lieblingsschlafplatz und einen präferierten Beobachtungsposten. Kratzbäume oder Fensterbänke nutzen sie vor allem, um ihr Revier im Blick zu behalten. Fürs Nickerchen geht es lieber gut geschützt aufs gemütliche Sofa.

Vermutet haben wir es ja schon immer: Wenn die Besitzer die Wohnung verlassen, geht es manchmal drunter und drüber. Die versteckten Kameras dokumentieren jetzt: Vor allem die oft verbotenen Esstische oder Küchenzeilen stehen dabei hoch im Kurs! Wohnen mehrere Fellnasen in einem Haushalt, ist nicht nur eine ausgeprägte Rangordnung zu erkennen, sie sind auch deutlich agiler. Aber: Auch die Single-Schlingel können sich gut beschäftigen. Viele Katzen zeigten sich außerdem ganz schön schlau: Um geschlossene Türen zu öffnen oder an gut versteckte Futterpackungen zu kommen, ließen sich die cleveren Schelme einiges einfallen.

