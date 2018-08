Bad Düben

Für Polizeioberkommissar Tom Kallenbach und Polizeihauptmeisterin Vicky Schäfer beginnt der Arbeitstag diese Woche zeitiger als sonst. Denn die beiden Ordnungshüter vom Bad Dübener Polizeiposten kontrollieren in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Sächsischen Sicherheitswacht sowie des Ordnungsamtes den morgendlichen Straßenverkehr rund um die beiden Grundschulen in der Kurstadt. „Vielerorts weisen zur Zeit große farbige Spruchbänder darauf hin, dass am Montag wieder die Schule begonnen hat und damit auch Sch viele Schulanfänger unterwegs sind. Die Spruchbänder und unsere Kontrollen sollen dafür sensibilisieren. Deshalb werden wir in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt Sicherheits- und Geschwindigkeitskontrollen im schulnahen Bereich durchführen“, kündigte Tom Kallenbach an.

Zum Glück gibt es nur wenige Unfälle mit Schulkindern

Vor allem die Abc-Schützen stehen im Fokus. Denn jeder Unfall mit Schulkindern ist einer zu viel. „Wir hatten in Bad Düben 2014 einen Verkehrsunfall mit einem Schulkind. Seitdem hat sich das alles deutlich verbessert“, lobt Kallenbach. Und so werden jeden Morgen vor Schulbeginn die Straßen rund um die Schule verstärkt kontrolliert.

Die Polizisten haben es dabei vor allem auf Parken auf Gehwegen und Gefährdung des Straßenverkehres abgesehen. „In den vergangenen Jahren hatten wir an beiden Grundschulen teilweise ziemliches Chaos. Manche Eltern bringen ihr Kinder am liebsten mit dem Auto bis an die Schultür. Dabei wird wild geparkt. Auch dort, wo es gar nicht erlaubt ist. Im Bereich der evangelischen Grundschule wird oft auf Gehwegen geparkt und die Schüler müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Dadurch kommt es zu brenzligen Situationen“, so Kallenbach weiter.

Kaum noch Chaos am Morgen vor den Schulen

In diesem Jahr scheint sich alles deutlich gebessert zu haben. Die Schulen haben im Vorfeld mit den Eltern kommuniziert und Möglichkeiten aufgezeigt, wo es Parkflächen rund um die Schulen gibt und ein direktes Heranfahren bis an die Schultür nicht notwendig ist. „Wir haben in den ersten Tagen keinerlei größere Verstöße. Lediglich einmal wurde ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro für Parken auf dem Gehweg ausgesprochen. Alles andere konnten wir direkt mit den Fahrzeugführen klären. Auch wenn nicht immer Verständnis oder Einsicht für unser Handeln da ist. Aber im Interesse der Sicherheit der Schulkinder sind wir hier streng“, sagte Vicky Schäfer.

Während die morgendlichen Kontrollen noch bis Ende nächster Woche fortgeführt werden, kommen demnächst auch noch Geschwindigkeitskontrollen vor den Schulen dazu.

Von Steffen Brost