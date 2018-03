20 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in den Breitbandausbau und damit in ein schnelles Internet im Altenburger Land investiert werden. Der Kreistag gab mit der Zustimmung zum diesjährigen Haushalt am Mittwoch auch dafür grünes Licht. Investiert wird ebenso in Schulen, Straßen und ins Theater. Kritik wurde an der Landesregierung geübt.