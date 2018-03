Kurz vor dem Kommunalwahl-Wochenende im Altenburger Land geht’s zur Sache: In zwei Diskussionsrunden treffen die Landrats- und Oberbürgermeister-Kandidaten vor Publikum aufeinander. Schauplatz ist das OVZ-Wahlforum am 10. April in der Altenburger Destille. Zur Sprache kommen werden Themen, die den Einwohnern von Stadt und Landkreis seit Längerem auf den Nägeln brennen.