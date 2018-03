Lehrermangel und Stundenausfall will Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mit einem ganzen Paket zu Leibe rücken, das er am Donnerstag bei einem Forum in Altenburg präsentierte. Die neuerliche Ankündigung aus Erfurt stieß bei Lehrern, Eltern und Bürgermeistern allerdings auf Skepsis. Holter stieß auch eine Diskussion über die Aufhebung der Schulbezirke an.