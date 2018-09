Nobitz

Am 1. Juli wurde geheiratet, jetzt fließt die Hochzeitsprämie. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) überreicht am Mittwochabend im Rahmen eines Festaktes auf Schloss Ettersburg bei Weimar die in Aussicht gestellten Neugliederungsprämien. Bedacht werden alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, deren Gemeinden in der ersten Runde des Gemeindeneugliederungsgesetzes freiwillig mit anderen Kommunen fusioniert sind. Insgesamt überreicht Maier dabei 28 Millionen Euro. Und auch die Gemeinde Nobitz, die bekanntermaßen große Teile des Wieratals übernommen hat, bekommt ihren Anteil ab.

Der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) wird dafür am Mittwoch extra nach Erfurt reisen. Rund 1,5 Millionen Euro werden ihm in Scheckform übergeben. Damit honoriert das Innenministerium die Aufnahme der Gemeinden Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg aus der Verwaltungsgemeinschaft Wieratal. Die verbleibenden Gemeinden aus diesem Verbund, Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf, werden nun durch Nobitz mitverwaltet, bleiben aber vorerst eigenständig.

Feuerwehr soll profitieren

„Die Hochzeitsprämie werden wir vor allem investiv einsetzten“, kündigte Läbe an. Der wohl größte anstehende Ausgabeposten ist die Anschaffung neuer Schutzausrüstungen für die Feuerwehr. „Die ist teilweise schon um die 15 Jahre alt – zwar noch einsetzbar, aber dringend erneuerungsbedürftig. Derzeit laufen dazu die Beratungen im entsprechenden Ausschuss, damit es eine einheitliche Anschaffung gibt“, berichtete Läbe. Die Floriansjünger in der gewachsenen Gemeinde Nobitz verteilen sich auf nunmehr 14 Ortsteilwehren.

Von Jörg Wolf