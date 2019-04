Starkenberg

Die Pläne zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Kameraden in Starkenberg nehmen immer konkretere Züge an. Am Dienstag nahm das Vorhaben nun noch einmal kräftig Fahrt auf, denn der Gemeinde wurde der Fördermittelbescheid überreicht. Mit 1,5 Millionen Euro bezuschusst der Freistaat Thüringen das Projekt und macht so den Bau erst möglich. Denn ohne solche finanzielle Unterstützung wäre es für die Gemeinde kaum denkbar, dem Wunsch der Feuerwehrleute nach einem zeitgemäßen und den gesetzlichen Forderungen entsprechenden Stützpunkt zu entsprechen.

Selbst für den Eigenanteil, rund 500 000 Euro, musste Starkenberg Jahre sparen, weshalb das Thema Feuerwehrneubau eine gefühlte Ewigkeit schon Thema ist. In dieser Phase wurden zudem etliche andere Bauvorhaben beziehungsweise Investitionen der Kommune hintangestellt, weil eben jeder Cent ins Sparschwein für den Neubau gesteckt werden musste. „Hin und wieder heißt es, es wird ein Haus für die Kameraden der Feuerwehr, aber die Feuerwehr ist für alle Bürger da“, betonte Bürgermeister Wolfram Schlegel.

Ehrenamtliche Kameraden brauchen ordentliche Rahmenbedingungen

Was natürlich nicht heißt, dass die Kameraden kein neues Gebäude nötig hätten. Für Schlegel ist klar: Wer sich bereiterklärt, ehrenamtlich Dienst in der Feuerwehr zu leisten, muss auch ordentliche Rahmenbedingungen geboten bekommen. „Und das ist Aufgabe der Gemeinde. Der Unterhalt der Feuerwehr gehört zu den kommunalen Pflichtaufgaben“, so Schlegel.

Bezugsfertig wird das Gerätehaus laut Plan im Frühjahr 2021. „Unser Ziel ist es nun, im Herbst den Grundstein zu legen“, so Schlegel, der mit den Fördermitteln in der Hand umgehend die Planer beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten. „Ich hoffe nun sehr, dass die Angebote in etwa dem Planansatz entsprechen und unser Finanzrahmen von zwei Millionen Euro nicht gesprengt wird.“ Seit den ersten Plänen 2001 sind die Kosten bereits um rund 600 000 Euro gestiegen.

Von Jörg Reuter