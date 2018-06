Altenburg

Es läuft wieder rund in Altenburg. Pünktlich um 9 Uhr begann am Samstag der 10. Skatstadtmarathon mit dem Startschuss für die 42,2-Kilometer-Strecke. 4377 Teilnehmer – so der letzte Stand am Samstagvormittag – haben sich für das Laufereignis angemeldet, darunter 136 Männer und Frauen beim Marathon, 14 beim Paar-Staffel-Marathon und 505 beim Halbmarathon. Olympiasieger Nils Schumann, in diesem Jahr der Stargast der Veranstaltung, läuft die 13,3-Kilometer-Distanz, begleitet von 573 weiteren Startern. Den Rahmen bilden Hunderte Zaungäste entlang der Strecke sowie Kultur- und Kinderangebote auf dem Marktplatz und auf der Teehauswiese.

Von Kay Würker