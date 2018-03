10. Skatstadtmarathon lockt mit vielen Überraschungen

Altenburg. Für die 10. Ausgabe des Altenburger Skatstadtmarathons planen die Macher 100 Überraschungen. Dabei will Sprecher Helmut Nitschke die Zahl aber nur symbolisch verstanden wissen, weil es am 9. Juni nicht den einen großen Kracher gibt, sondern viele kleine. Zwei Geheimnisse lüftet er schon jetzt: So wird es eine neue Verteilung der Preisgelder geben. Zum anderen hat man sich für diejenigen, die bei allen Läufen dabei waren, etwas Besonderes ausgedacht, um sie zu würdigen.

Nicht nur Favoriten ansprechen

„Bei den Schul- und Vereinswettbewerben werden wir bis Platz fünf statt bisher bis Platz drei prämieren“, sagt Nitschke. „Wir wollen auch andere als die Favoriten mit ins Boot nehmen. Denn wir brauchen alle, nicht nur die, die ganz oben stehen.“ Daneben wird der Slogan „Ich war zehnmal dabei“ eine besondere Rolle spielen. „Er wird auf der Startnummer sein und diejenigen werden schon von weitem eindeutig erkennbar sein“, so der Skatstadtmarathon-Sprecher weiter.

Geschehen soll das durch Farbe. Statt einer blau-gelben Startnummer wird die der Zehnfach-Starter rot sein. Nitschke rechnet mit maximal 80 solcher Teilnehmer. Der Slogan wird sie von der Anmeldung im Goldenen Pflug bis zum Ziel begleiten. „Sie werden sich gern erinnern, dabei gewesen zu sein“, verspricht er mit Verweis auf ein Extra-Präsent, das er jedoch noch nicht verraten möchte. „Ein bisschen Überraschung muss ja auch noch sein.“

Unvergessenes Gründungsquartett

Die Jubiläumsausgabe nutzt das Organisationsteam zudem, um an die Erfinder des Altenburger Laufereignisses zu erinnern. Als das Quartett Michael Blacher, Andreas Pautzsch, Ingo Sander und Frank Karsupke am 18. Oktober 2008 seine Marathon-Pläne in der OVZ erstmals öffentlich machte, schüttelten jedoch nicht wenige mit dem Kopf. „Voller Ungewissheit hatten wir beim OB vorgesprochen“, erinnert sich Pautzsch, der als einziges Gründungsmitglied noch dabei ist. Neben Blacher schied auch Sander aus dem Leben und Karsupke stieg aus beruflichen Gründen aus.

Jedoch war OB Michael Wolf nicht sofort Feuer und Flamme. Ihn überzeugte das Quartett mit ihrer Idee einer Veranstaltung von Läufern für Läufer und einem soliden Finanzkonzept genauso wie inzwischen Tausende Starter. Wenn Wolf als Schirmherr am 9. Juni zum zehnten Mal die Startschüsse gibt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum zehnten Mal ein neuer Teilnehmerrekord stehen. Denn bereits jetzt sind mit über 800 Aktiven deutlich mehr angemeldet als zur selben Zeit der Vorjahre.

Von Thomas Haegeler