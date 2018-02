100 Prozent: Altenburger CDU nominiert Andrè Neumann als OB-Kandidat

Zur Oberbürgermeister-Wahl am 15. April in Altenburg gibt es einen weiteren Bewerber. Die CDU der Skatstadt nominierte auf einer Versammlung am Donnerstag im Parkhotel ihren Stadtratsfraktionschef André Neumann. Für den 40-Jährigen stimmten alle 28 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.