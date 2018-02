107 Nachwuchs-Wissenschaftler wetteifern in Rositz um Siegtrophäen

Rositz. Die aktuelle Runde in Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht/ Schüler experimentieren“ läuft auf Hochtouren. Unter dem Motto „Spring!“ wetteifern beim Ostthüringer Regionalwettbewerb 107 Teilnehmer mit 52 Projekten um Siegtrophäen. Das ist das Ergebnis der Jurysitzung vor wenigen Tagen in Schmölln, teilte „Jugend forscht“-Patenbeauftragter Heinz Teichmann mit.

Bis zum 26. Januar hatten die angemeldeten Teilnehmer Zeit, ihre fertigen Arbeiten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik einzureichen. „Dies war leider nicht bei allen von Erfolg gekrönt, so dass acht Projekte zurückgezogen beziehungsweise gestrichen wurden“, sagte Teichmann. Nun gilt es für alle Teilnehmer, die verbleibende Zeit bis zur Regionalmesse in Rositz intensiv zu nutzen und ihre Projekte einem Feintuning zu unterziehen.

26 Projekte mit 55 Teilnehmern entfallen auf „Jugend forscht“ und 26 Projekte mit 52 Teilnehmern auf „Schüler experimentieren“, womit die Nachwuchssparte auf Augenhöhe mit den Jugendlichen ist. Schwerpunktgebiete sind Arbeitswelt und Technik mit jeweils zehn Projekten sowie Geo-/Raumwissenschaften und Mathematik/Informatik mit jeweils neun Projekten. „Schlafen Gänseblümchen länger?“, „Bitcoin – Die Währung der Zukunft?“, „Ab 300 000 Bananen wird’s kritisch – Die Suche nach der Radioaktivität im Alltag“: Mit Themen wie diesen beschäftigen sich die Nachwuchswissenschaftler. 19 Schulen aus den Landkreisen Altenburger Land und Greiz, dem Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreis sowie der kreisfreien Stadt Gera sind beteiligt. „Dabei dominiert das Altenburger Land mit 56 Prozent der eingereichten Projekte aus insgesamt acht Schulen“, berichtete Teichmann. Das Friedrichgymnasium Altenburg führt die Rangliste mit 14 Projekten an. Die nächsten Plätze belegen das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz (6), das Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln (5), das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera (4) und die Astrid-Lindgren-Grundschule Gera (3). „Positiv ist die Beteiligung von fünf Grundschulen, negativ die äußerst schwache Beteiligung von Berufsschulen und Regelschulen“, kritisierte Teichmann. Immerhin: Das Berufliche Schulzentrum für Gewerbe und Technik Altenburg und die Regelschulen in Schmölln und Rositz sind mit im Boot.

Der Regionalwettbewerb Ostthüringen findet am 1. und 2. März im Kulturhaus Rositz mit der Präsentation der Forschungsprojekte vor einer Fachjury und dem Publikum sowie der feierlichen Preisverleihung seinen krönenden Abschluss. Die Sieger qualifizieren sich für den Landeswettbewerb am 10. und 11. April in Jena.

Angesichts dieser Teilnehmerzahl werden Sponsoren dringend benötigt, appelliert der Patenbeauftragte.

Kontakt: 03447865166

Von OVZ