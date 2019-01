Rositz

Über fehlende Arbeit brauchten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rositz im zurückliegenden Jahr nicht zu beklagen. „Im Gegenteil: Mit 129 Einsätzen hatte wird 2018 so viele Alarme wie noch nie zuvor“, sagt Ortsbrandmeister Stefan Kirchner. Detailliert stehen in dieser Einsatzstatistik 47 Brandeinsätzen noch 82 Hilfeleistungen gegenüber, als die Rositzer Floriansjünger beispielsweise zum Einsatz kamen, um Unfallstellen zu beräumen oder Sturmschäden zu beseitigen.

Sturm erste Herausforderung

„Stichwort Sturm. Das Orkantief Friederike gleich zum Jahresbeginn im Januar bescherte uns zwischen dem 18. und dem 21. Januar gleich 30 Einsätze am Stück. Nicht nur direkte Sturmschäden wie umgestürzte Bäume waren zu beräumen, sondern in Rositz mussten wir auch Notversorgung für die Bewohner von drei Straßen übernehmen, die länger ohne Strom waren, weshalb wir Heißgetränke und Essen aus der Gulaschkanone zubereitet und angeboten haben“, so Kirchner.

Schwere Einsätze seien ebenso ein Heizölaustritt aus einem leer stehenden Haus am 11. Juni gewesen, als nach dem Ausbau der Heizung durch Diebe das Öl auslaufen und über das Erdreich in den Erlbach gelangen konnte. „Da haben wir bis ins Zentrum Ölsperren aufgebaut, um das Heizöl aufzufangen und zu entsorgen“, so der Ortsbrandmeister. Sehr schwer und belastend sei auch der Einsatz am 24. Oktober gewesen, als sich auf der Bundesstraße nach Kriebitzsch ein jungen Mann mit seinem Auto das Leben genommen hatte, als er es mit vollem Tempo gegen einen Baum prallen ließ.

Dünne Personaldecke

„Wir waren aber rund um die Uhr einsatzbereit und hatten jederzeit ausreichend Personal am Deck“, betont Kirchner. Doch dünn ist die Personaldecke auch bei den Rositzer Kameraden. „Zur Einsatzabteilung gehören gerade 18 Mann und eine Frau, die all diese Einsätze abarbeiten müssen“, hebt Kirchner hervor. Hinzu kommen da ja noch alle weiteren Aktivitäten fernab von scharfen Alarmen, wie beispielsweise die regelmäßigen Ausbildungen, die die Rositzer auch gemeinsam mit anderen Wehren durchziehen. Weiterhin sind die Feuerwehrleute auch Bauleute und errichten gerade am Gerätehaus an der Werksallee einen neuen Anbau, der speziell für die aktuell zehnköpfige Jugendwehr des Ortes gedacht ist. „Da sind auch sehr viele Eigenleistungen dabei. Aber dieses Jahr soll der Anbau noch fertig werden. Hinzu kommt auch noch der Umbau unserer Einsatzzentrale.“

Nun ist die Anzahl von 19 aktiven Feuerwehrleuten nicht allzu üppig, wie Kirchner selber sehr wohl weiß. „Das macht gerade einmal 0,6 Prozent der Rositzer Gesamtbevölkerung aus“, rechnet er vor. Verständlich, dass man deshalb jederzeit auch der Suche nach neuen Mitstreitern ist, die nicht nur aus den Reihen der Jugendwehr kommen.

Werbeaktion verpuffte

Ein erster Vorstoß Ende vergangenen Jahres endete mit einiger Ernüchterung: Die Feuerwehr schickte an jeden Rositzer Haushalt einschließlich der Ortsteile Bürgerbriefe, in denen man um ein Engagement bei den Floriansjüngern warb. „Das Ergebnis war Null“, zeigte sich Kirchner ziemlich ernüchtert. Aufstecken will man aber nicht. Vielmehr werde man jetzt die Kooperation mit Schule und Kindertagesstätten weiter ausbauen, und dort als Feuerwehr noch präsenter werden.

Neu hinzugekommen sei auch eine Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendklub. „Die Mitgliedergewinnung wird eine unserer größten Herausforderungen in der nächsten Zeit, weil hier unbedingt etwas passieren muss“, legt sich der 32-Jährige fest, der seit sieben Jahren als Ortsbrandmeister fungiert. Dazu beitragen sollen auch große Werbeaufsteller sowie ein über die Bundesstraße gezogenes Werbebanner, auf dem um neue Mitstreiter geworben wird.

Von Jörg Wolf