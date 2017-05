Zum 13. Mal lockte der Autofrühling am Sonntagnachmittag in Altenburgs gute Stube auf den Markt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Besucher am Nachmittag alle vier Jahreszeiten durchlebten, hielt das Wetter in diesem Jahr zum Glück – und die Sonne streckte sogar ab und an mal ihre Fühler aus.