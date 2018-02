130-Jahr-Feier nimmt Gestalt an

Altenburg. Das große Schuljubiläum in der Altenburger Friedrich-Ebert-Straße nimmt immer mehr Gestalt an. Wenn am 28. April die Gebrüder-Reichenbach-Schule ihr 130-jähriges Bestehen feiert, wartet auf Ehemalige und andere interessierte Gäste ein umfangreiches Programm.

„Um 15 Uhr beginnt der Festakt für etwa 120 geladene Gäste. Festrednerin ist Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin a.D.“, kündigt Volker Kibisch vom Schulförderverein an. Bereits ab 10 Uhr werden in der Schule diverse Projekte durch die Schülerinnen und Schüler vorgestellt. „Es besteht so die Gelegenheit, die Schule zu besichtigen und ins Gespräch zu kommen. In der Mehrzweckhalle laufen zudem kulturelle und sportliche Programme“, berichtet Kibisch.

Der Abend gehört dem Jahrgangstreffen der Reichenbachianer. Mit 90 Jahren ist Rainer Mitschke – Schüler von 1936 bis 1943 – einer der ältesten, die sich bisher gemeldet haben. Das Treffen beginnt um 17 Uhr in der Altenburger Brauerei. Weitere Anmeldungen für das große Wiedersehen werden noch bis 30. März entgegen genommen. Besonders willkommen sind Ehepaare, die sich schon während der Schulzeit gefunden haben. Ehemalige Kolleginnen und Kollegen mögen sich direkt im Sekretariat der Schule melden.

Als Anmeldung für das Jahrgangstreffen gilt die Überweisung von 13 Euro auf das Konto: Schulförderverein Reichenbachschule, IBAN: DE19 8306 5408 1801 6619 90 bei der VR Bank unter Angabe von Name, Abgangsjahr und Klasse.

Von OVZ