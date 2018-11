Altenburg

Der Verbleib einer Jugendlichen hält seit einigen Tagen die Facebook-Gemeinde im Altenburger Land in Atem: Seit Samstag wird Nadine Köhler vermisst, heißt es in einem Aufruf in dem sozialen Netzwerk, der mittlerweile über 1000 Mal geteilt wurde. Die 16-Jährige sei von ihrem Ausgang aus einer Wohngruppe der Innova in der Wettinerstraße nicht mehr zurück gekehrt.

Streifen suchen nach Nadine

Seit dem Wochenende ist auch die Polizei mit dem Fall befasst. Man habe die Suche nach der Jugendlichen nach dem entsprechenden Hinweis ab Sonntag in die reguläre Streifentätigkeit integriert, so die Auskunft aus dem Altenburger Revier auf Nachfrage der OVZ. Bisherigen Erkenntnissen und Hinweisen zufolge, dürfte sich Nadine noch in Altenburg aufhalten, sei etwa im Bereich des Kauflands in Nord gesichtet worden.

Eine besondere Gefährdung sei nach Kenntnis der Polizei bisher nicht zu erkennen. Die Jugendliche, die zusammen mit ihrem Freund unterwegs sei, wolle offenbar einfach nicht gefunden werden, heißt es. Man werde die Suche aufrecht erhalten und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Mutter fürchtet Drogen und mehr

Dramastischer schildert Nadines Mutter Anett Köhler die Situation. Zwar würde ihre Tochter keine dringenden Medikamente benötigen, Gefahr drohe jedoch von anderer Seite. So nehme der Freund ihrer Tochter Drogen, auch Nadine habe unter seinem Einfluss offenbar schon Pillen eingenommen, berichtet sie gegenüber der OVZ. Dazu habe Nadine bereits früher einmal damit gedroht, sich etwas anzutun. Die Mutter regt zudem an, den Suchbereich auch auf die Nordregion des Kreises um Lucka, Prößdorf und Meuselwitz auszuweiten – von dort seien ebenfalls Sichtungen bekannt geworden.

Auch bei der Innova verfolgt man die Entwicklungen, habe umgehend nach Nadines Verschwinden die Polizei informiert, wie Geschäftsführer Nikolaus Dorsch mitteilt. Aus Gründen des Datenschutzes und auch wegen der laufenden Suche könne man indes derzeit keine detaillierteren Angaben machen und auch kein Bild von Nadine zum Abdruck freigeben.

Nadine Köhler ist etwa 1,65 Meter groß und hat langes, dunkles Haar. Ein Bild der Jugendlichen ist im Suchaufruf, der derzeit auf Facebook kursiert, zu finden. Hinweise nimmt die Polizeistation Altenburger Land unter Tel. 03447 4710 entgegen.

Von Bastian Fischer