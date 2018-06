Schmölln

Eine Körperverletzung hat sich am Donnerstagabend in Schmölln ereignet. Gegen 20.30 Uhr wurden Polizeibeamte zur Straße Am Brauereiteich gerufen, weil sich dort aus bislang unbekannten Gründen ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger eine Auseinandersetzung lieferten, wobei der 16-Jährige nach Polizeiangaben verletzt wurde.

Der Jugendliche wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Täter machte sich noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten aus dem Staub, konnte aber im Nachgang in Bahnhofsnähe angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von LVZ