Altenburg: 16-Jähriger bei Streit leicht verletzt

Altenburg. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wettinerstraße wurde am Freitag gegen 19.15 Uhr ein 16-jähriger Iraker leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Gruppen von alkoholisierten Personen waren vor einem Einkaufscenter aneinander geraten. Eingesetzte Polizeibeamte konnten die Personen trennen, erteilten Platzverweise und leiteten gegen einen 30-jährigen Deutschen ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Die Polizei bittet Bürger, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich mit der Polizei Altenburg, Tel. 03447/4710, in Verbindung zu setzen.

Von OVZ