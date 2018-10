Altenburg

In der Nacht zu Sonntag stellen Polizeibeamte in der Leipziger Straße ein Simson-Moped fest, das bergauf mit einer Geschwindigkeit von über 80 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Sie stoppten das Moped und unterzogen den 16-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass das Moped frisiert und dadurch am Motor eine Leistungsteigerung erreicht worden war. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem gab es Anzeigen wegen Fahrens ohne die entsprechende Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von ovz