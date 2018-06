Wintersdorf

„Bei schönem Wetter kann ja jeder“, kommentierte Katherina Stefaniak, Teammitglied der „Schnauderhummeln“, das Wetter am Samstagnachmittag zum 14. Drachenbootfestival. Das Boot der Fußballerinnen des SV Wintersdorf nahm zum ersten Mal am Rennen auf dem Haselbacher See teil. Insgesamt gingen 17 Teams an den Start, davon drei Profimannschaften, und damit zwei mehr als im Vorjahr.

Organisator zeigt sich zufrieden

„Die Teams kommen aus Leipzig, Leuna und dem Altenburger Land“, sagte Michael Rothe, Vorsitzender des Vereins Aqua Fun Wintersdorf, der den durchaus anstrengenden Gaudi organisiert und sich besonders über die drei Profi-Teams freute. „Mit dem Starterfeld sind wir zufrieden, beim Publikum hätte es etwas mehr sein können. Aber der Regen...“ Schon im Januar habe die Planung des Events begonnen, ab Pfingsten sei dann verstärkt trainiert worden – insgesamt 50 Einheiten standen auf dem Programm.

Team „Kreuzotter“ setzt ich hohe Ziele

Sechs davon allein beim Team „Kreuzotter“, das sich aus dem Landratsamt rekrutiert und mit neun Teilnahmen zu den Dauerbrennern gehört. „Alle müssen ihre jeweiligen Stärken und Schwächen trainieren, so dass es passt“, erklärt Kapitän Jens Lindner. Schließlich geht es neben der Kraft und Ausdauer auch um Synchronität. Sein Team gehört zur Kategorie „Mixed Boot“, was bedeutet, dass mindestens sechs Frauen bei sechzehn Mannschaftsmitgliedern mit im Boot sein müssen. Dieses Team setzt sich jedes Jahr ein Stück weit neu zusammen. Dennoch ist die Gruppe um Kapitän Lindner von Jahr zu Jahr besser geworden. Ziel sei es, eine Zeit von 51 Sekunden auf 200 Metern zu schaffen und natürlich am Ende den ersten Platz zu machen, so der Teamchef.

Große Konkurrenz, aber Spaß geht vor

Doch mit diesem Vorhaben stehen sie eben nicht alleine da. Die Konkurrenz ist groß – und hört auf so anschauliche Namen wie „Die weißen Haie“, hinter denen Mitarbeiter des Klinikums Altenburger Land stecken, oder „Paragraphenreiter“, bei denen es sich um Juristen handelte, die zudem erstmals an den Start gingen. Seine Wintersdorf-Premiere feierte auch das Boot des LVB Dragons Club Leipzig. Aufmerksam wurden die Profis aus der Messestadt darauf durch den Drachenbootkalender im Internet. Die mäßige Witterung hob die Messestädter aber wenig an. „Das Wetter ist doof, aber wir haben auch bei schlechtem Wetter Spaß“, sagte Teamkapitän René Hoppe.

Gute Stimmung schon vor Rennen

Drachenbootrennen am Haselbacher See 2018: Die Weißen Haie nach dem Wettbewerb. Quelle: Mario Jahn

Kurz vor Mittag fanden sich alle Teams im geräumigen Hauptzelt ein, wo das Festival offiziell eröffnet wurde. Dazu gesellten sich auch zahlreiche Zuschauer verschiedenster Altersgruppen, so dass sich das Zelt rasch füllte. Dabei kochte die Stimmung schon hoch, bevor die Rennen überhaupt begonnen hatten. Nach kurzen Absprachen zum Ablauf ging es dann richtig los. Jedes Team musste am Nachmittag mehrere Rennen absolvieren, die addiert wurden, so dass am Abend der Sieger feststand.

„Die heißen Eisen“ hängen alle ab

Während sich in der Spaßklasse „Die rudernden Wölfe“ vom Meuselwitzer Gymnasium durchsetzten, machte i nder Sportklasse das Team „Alte Ziegelei“ aus Altenburg das Rennen. Beide verband eines: Sie waren zum ersten Mal auf dem Haselbacher See dabei. In der Profi-Klasse gab es hingegen eine kleine Sensation. Hier gewannen „Die heißen Eisen“ von Meuselwitz Guss nach Rang zwei in der Sportklasse 2017, obwohl sie gar nicht als Profi-Team gestartet waren. „Sie waren aber so schnell, dass wir sie dort gewertet haben“, sagte Organisator Rothe, der die Kraft des Teams um Kapitän Björn Arnold genauso lobte wie ihren Trainingsfleiß.

Zuschauer zuweilen lauter als die Einpeitscher

Derweil beobachteten einige Zuschauer das rege Treiben auf dem Wasser und verfolgten mit Spannung, wie sich ein Boot im regelrechten Kopf-an-Kopf-Rennen am anderen vorbeischob. Unterstützt wurden die Teams vom Jubel ihrer Fans am Ufer, die gelegentlich sogar die bootseigenen Trommler übertönten.

Das „Trommlerspecial“ war ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags, bei dem die Taktangeber verschiedener Teams ihre Künste vor dem Publikum unter Beweis stellten. Im Hintergrund wurde für ausreichende Verpflegung gesorgt und es bestand die Möglichkeit, die Fußball-WM mitzuverfolgen. Auch wenn das Gewinnerteam dieses Mal nicht die „Schnauderhummeln“ waren, bestätigt sich letztlich Katherina Stefaniaks „super Eindruck“.

Von Valentin Rühlmann und Thomas Haegeler