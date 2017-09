175 Jahre Bahnstrecke Altenburg–Leipzig: Viele Preise für die Reise

Der Verkehrsverbund MDV bahnt den Weg in digitale Welt: Seit Kurzem gibt es das Hopperticket, das nur via App auf dem Smartphone verfügbar ist. Es ist auf der Strecke Altenburg–Leipzig deutlich günstiger als andere Fahrkarten. Und es mehrt die ohnehin schon große Ticketvielfalt auf der Strecke, deren 175-Jähriges am Samstag gefeiert wird.