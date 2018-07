Pothead, J.B.O., Knorkator, Moonspell, Trollfest und Tanzwut – das sind nur einige der rund 20 Bands, die in diesem Jahr zum Open Air in Gößnitz aufspielen. Dazu gibt es auch zur 26. Auflage, wie in den Jahren zuvor, die für Gößnitz typische angenehme und familiäre Atmosphäre über drei Tage auf der Wiese am Bahndamm.