Altenburg

Wegen einer Havarie ist Ende vergangener Woche in Altenburg-Nord die Trinkwasserversorgung unterbrochen gewesen. Wie die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) am Dienstag mitteilte, brach am Freitag kurz vor 17.30 Uhr in der Siegfried-Flack-Straße ein Rohr mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. Dadurch hatten 185 Wohnungen in den Häusern der Siegfried-Flack-Straße 1 bis 21 zwischen 22 und 23 Uhr kein Trinkwasser. Denn in diesem Zeitraum wurden die betroffenen Häuser an die Notversorgungsleitung angeschlossen.

Nach Ewa-Angaben sind die Reparaturarbeiten an der geborstenen Trinkwasserleitung aber noch nicht abgeschlossen. Grund: Es fehlt an Material. Die nötigen Rohre samt Anschlusskupplungen sind aber bereits bestellt, so dass die städtische Firma damit rechnet, das Problem noch diese Woche beseitigen zu können. Bereits Anfang August war es zu einer ähnlichen Havarie in der nahen Albert-Levy-Straße im Stadtteil Nord gekommen. Davon waren allerdings nur 40 Haushalte betroffen, wenn gleich das Wasser dort länger weg war.

Von Thomas Haegeler