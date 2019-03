Lucka

Ein junger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land am Sonntagmorgen in Lucka auf. Bei einer Verkehrskontrolle im Breitenhainer Weg stellten die Polizisten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer seines Opels saß. Zudem führte der Mann – ebenso wie seine beiden Mitfahrer – noch eine geringe Menge Cannabis sowie die zugehörigen Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln mit sich. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gestellt, auch eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen alle drei Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von OVZ