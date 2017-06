Wenn am Sonnabend der Startschuss zum ersten Lauf fällt, haben bereits über 200 Helfer auf dem Markt einen guten Job gemacht, der schon am Freitag beginnt und den Platz innerhalb weniger Stunden in einen Laufwettbewerb-tauglichen Start- und Zielbereich verwanden. 30 Stunden später muss dann der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden.