Der Altenburger Kneiper und bekennende Fußballfan Jörg Wenzel teilt seine Leidenschaft gern mit anderen. Wenn Jogis Jungs am Mittwoch gegen Südkorea hoffentlich in Sachen Achtelfinale für klare Verhältnisse sorgen, wird der 55-Jährige in seinem Meiler mit vielen Gleichgesinnten jubeln und leiden. Und der Mann ist spendabel ...