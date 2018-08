Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Meuselwitzer Stadtgeschichte: Der Einsatz von Zwangsarbeitern in der HASAG-Außenstelle während des Zweiten Weltkriegs. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren in vielfältiger Weise an das Unrecht erinnert. Der Kulturausschuss will sich das Thema nun wieder annehmen.