Altenburg/Gera

Vor dem Landgericht in Gera müssen sich seit Freitag ein 47-Jähriger und eine 49-Jährige aus Altenburg wegen mehrfachen Betrugs verantworten. Den beiden Angeklagten, die miteinander verheiratet sind, wird vorgeworfen, sich zwischen Januar 2015 und März 2017 unter Vortäuschung von Zahlungsfähigkeit Baumaterialien und Dienstleistungen erschlichen zu haben. Dem gebürtigen Altenburger werden in 24 Fällen Betrug und in zwei Fällen versuchter Betrug zur Last gelegt, während seine Frau in fünf Fällen gemeinschaftlich mit ihrem Ehemann gehandelt haben soll. Gesamtschaden: 210 000 Euro.

Unter anderem sollen die beiden den Bau eines Einfamilienhauses zum Preis von 208 000 Euro in Auftrag gegeben haben, ohne die Absicht, jemals die Rechnung zu begleichen. Außerdem wird der Ehemann beschuldigt, ohne zu bezahlen Waren im Internet sowie Karten für VIP-Plätze bei RB Leipzig im Wert von mehreren Tausend Euro bestellt zu haben. Um Licht in diese Geschäfte zu bringen, wurden in Gera acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird nicht vor November erwartet.

Von Pia Siemer