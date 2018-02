22 Einbrüche in einer Nacht – Schock für Kleingärtner in Schmölln

Schmölln. Unbekannte haben vergangene Woche zahlreiche Kleingartenbesitzer in Schmölln in Aufregung versetzt. In der Nacht zum Freitag brachen die Täter in 22 Gartenlauben einer Anlage in der Steinbergstraße ein, teilte die Polizei mit. Sie brachen Eingangstüren von Lauben und Schuppen auf, durchsuchten die Objekte nach Verwertbarem, stahlen Werkzeuge und Gartengeräte. Die Polizei bittet Bürger, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter 03447/4710 in Verbindung zu setzen.

Von LVZ