Zwei Messstationen betreibt der Deutsche Wetterdienst im Altenburger Land – in Meuselwitz und im Starkenberger Ortsteil Tegkwitz. Sie belegen in nüchternen Zahlen, was nach Gefühl schon erwartet wurde: Der Sommer im Altenburger Land war heißer und trockener als üblich. Temperatur-Rekordwerte wurden allerdings nicht geknackt.