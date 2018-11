Altenburg

Bewaffnet mit Besen, Schaufeln und Müllbeuteln rückten am Sonnabend 25 fleißige Helfer dem Dreck im Herzen Altenburgs auf den Leib. Die gemeinsame freiwillige Putzaktion war der Abschluss der erstmals durchgeführten Aktionswoche zur Müllwoche in der Skatstadt, der „Wegwerfwoche“

„Mit der Resonanz sind wir zufrieden. Denn es war ja auch sehr kalt, weshalb die Aktion schon einiges abverlangte“, konstatierte Citymanagerin Katharina Schenk zufrieden. Und was die Helfer in den rund anderthalb Stunden vom Hauptmarkt sowie den angrenzenden Gassen alles auflasen, erschreckte manchen schon. „Es waren in Summe etliche gut gefüllte Müllsäcke und insgesamt mehr, als wir bei früheren Aktionen in der gleichen Zeit gefunden haben“, so Schenk.

Jede Menge „Hinterlassenschaften“ werden entsorgt

Trauriger Spitzenreiter seien Zigarettenkippen, Flaschen, Scherben sowie abgelaufene Parkscheine gewesen. „Wegen der Kippen werden wir uns etwas einfallen lassen. Beispielsweise Ascher an den Papierkörben“, schlug Schenk vor. Aber es fanden sich auch andere „Hinterlassenschaften“, die ebenso in die Kehrmaschine wanderten, die der Entsorger „Remondis“ dankenswerterweise bereit gestellt hatte. „Darunter waren auch ein Laib geschnittenes Brot und, man glaubt es kaum, jede Menge weggeworfener Socken, die sich oft als Paar fanden.“

Die fleißigen Helfer bewirtete die Citymanagerin dann mit selbstgebackenem Kuchen, der besonders bei den vielen beteiligten Kindern gut ankam. „Überhaupt war die Aktionswoche ein Erfolg, was die zahlreichen Reaktionen darauf und die in deren Rahmen gestalteten Papierkörbe bewiesen“, so die 30-Jährige, die weitere Aktionen ankündigt.

Von Jörg Wolf