Es ist wieder mal soweit. Auf der Wiese vor dem Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf liegen 15 Bäume, die darauf warten, bearbeitet zu werden, damit sie als Skulpturen in die regionale Kunstgeschichte eingehen. Am Wochenende begann in Garbisdorf das 17. Göpfersdorfer Holzbildhauer-Pleinair.