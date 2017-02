Schmölln. Am Montagabend verlor gegen 19.20 Uhr der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 26-Jährige befuhr die B7 in Richtung Schmölln, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Fahrbahn liegen. Die Insassen des Fahrzeuges erlitten bei dem Unfall lediglich oberflächliche Blessuren. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.

Von HS