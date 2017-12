26 Teams schmettern in Ziegelheim um die Wette

Ziegelheim. Ordentlich Hüftgold purzelte am Mittwoch in der Wieratalhalle. Nach den Festmalen der vorangegangenen Festtage hatte der LSV Ziegelheim zum traditionellen Abspeckturnier für Nichtaktive im Volleyball eingeladen.

„Alles in allem waren 26 Teams am Start, was eine sehr gute Resonanz ist. Immerhin dauerte es Stunden, ehe die Sieger und Platzierten feststanden“, freute sich Cheforganisator Frank Schmiedel. Und bei so einem traditionsreichen Turnier steht keineswegs nur der knallharte Sport im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß. „Etliche Teilnehmer sind ja schon Stammgäste und kommen schon seit Jahren hierher, weil sie auch die gute Atmosphäre schätzen“, so Schmiedel.

Kein Wunder: Schon allein die 26 teilnehmenden Teams brachten reichlich Akteure mit, die für Stimmung sorgten. „Alles in allem waren das schon allein um die 350 Teilnehmer, die sich erneut bei uns in Ziegelheim pudelwohl fühlten. Hinzu kamen viele Schaulustige aus dem Dorf und der Umgebung.“

Um dem Andrang ordentlich Herr zu werden, wurde auf drei Feldern gleichzeitig gespielt. „Trotzdem zog sich das Turnier von 10 Uhr vormittags bis kurz nach 20 Uhr hin, ehe die Sieger – das Team ,Sektliga‘ aus Langenleuba-Niederhain – feststand.“ 08/15 aus Gähsnitz sowie die Feuerwehr aus Ehrenhain kamen auf die folgenden Plätze.

„Am wichtigsten ist aber am Ende, dass sich alle wohl gefühlt und ihren Spaß hatten“, so der Cheforganisator zufrieden – und verweist schon auf die ersten Anmeldungen für kommendes Jahr.

Bemerkenswert sei auch die Bandbreite der Akteure gewesen. So zählte der älteste Starter im Team des BSV Meuselwitz immerhin schon 73 Lenze, ganze 13 Jahre hatten die Flamingos aus Altenburg erst auf dem Buckel, die zwar Letzte wurden, aber sich in dem Feld der teilweise deutlich erfahreneren Spieler wacker schlugen.

Vor über 20 Jahren startete das Turnier zunächst als Fußballturnier in der alten Halle. „Aber da war die Verletzungsgefahr zu groß, so dass wir uns schnell für Volleyball entschieden und gut damit gefahren sind“, so Schmiedel.

Von Jörg Wolf