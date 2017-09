28. Wintersdorfer Dorffest steigt am Wochenende

Wintersdorf. Das Meuselwitzer Stadtfest ist gerade zu Ende gegangen, da steht bereits die nächste Großveranstaltung in der Nordregion in den Startlöchern. Ab Freitag geht es in Wintersdorf richtig rund. Dann startet unter dem Motto „Wengschdorf ist und bleibt Kult“ die inzwischen 28. Auflage des großen Dorffestes. Und auch für dieses Jahr haben sich die Macher einiges einfallen lassen.

Der Startschuss fällt am Freitagabend mit einem von den Schalmeien aus Großpösna und dem Spielmannszug der Wintersdorfer Feuerwehr begleiteten Lampionumzug, bevor um Punkt 21 Uhr das große Eröffnungsfeuerwerk gezündet wird. Wenn im Anschluss der Bieranstich im Festzelt vollzogen wurde, geht die Party dann richtig los. Während im Festzelt die „Gaudirocker“ für Stimmung unter den Gästen sorgen, locken im Discozelt die „DIA Plattenpussys“ und „Starfox“ die jüngere Generation zum Tanz bis in die Nacht.

Am Sonnabend wird dann wieder traditionell der Festbaum unter Salutschüssen errichtet, bevor Auszeichnungen für verdiente Bürger vergeben und die Auswertung des Blumenschmuckwettbewerbs vollzogen werden. Nachdem am frühen Nachmittag wieder zig bunte Luftballons zum Weitflugwettbewerb in den Himmel steigen, steht eine große Tanzshow mit zahlreichen Vereinen aus der Region auf dem Programm. Für Musik ist am Abend zunächst die Jugendband „Ich und die anderen“ zuständig, bevor im Discozelt „Surprise“ zur großen Party laden. Bis in die Nacht heizen im Anschluss an gleicher Stelle dann „Tonsen“, „Kim Noble“ und „Schimpf und Schande“ den Besuchern richtig ein.

Der Sonntag schließlich steht ganz im Zeichen der kleinen Besucher. Zum bunten Kinderfest sind Hüpfburg, Kinderschminken, ein Spielgarten und eine Riesenrutsche sowie eine Seifenblasenfabrik organisiert worden. Zudem entern die „Wengschdorfer Kids“ für eine Tanzvorführung die Bühne. Rhythmisch geht es dann am Nachmittag weiter, wenn die Altenburger Samba-Gruppe „Como Vento“ ihre Trommeln ertönen lässt. Zum Abschluss werden dann bei der Ziehung der Hauptpreise der Dorffest-Tombola noch mal zig Gewinner gekürt.

Der Eintritt am Freitag beträgt 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse. Für den Sonnabend werden 8/11 Euro aufgerufen. Auch Kombitickets für beide Tage sind zum Preis von 10/15 Euro verfügbar. Der Eintritt am Sonntag ist – wie generell der Besuch für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren – kostenlos. Zu erwerben sind die Tickets im Vorverkauf noch bis Mittwoch an zahlreichen Verkaufsstellen in der Nordregion sowie im Bürgerservice Wintersdorf.

Programm-Höhepunkte Freitag: 20.20 Uhr: Großer Lampionumzug mit den Schalmeien Großpösna und dem Spielmannszug der Wintersdorfer Feuerwehr (ab Kirchplatz zum Festplatz) 21 Uhr: Eröffnungsfeuerwerk 21.30 Uhr: Bieranstich im Festzelt 22 Uhr: Die „Gaudirocker“ live im Festzelt; „DIA Plattenpussys“ und „Starfox“ im Discozelt Sonnabend: 14.30 Uhr: Eröffnung mit Festbaumstellen 15 Uhr: Luftballon-Weitflugwettbewerb mit Kinderprogramm 16 Uhr: Tanzshow mit Vereinen aus der Region 19 Uhr: Jugendband „Ich und die anderen“ live 22 Uhr: „Surprise“, „Tonsen“, „Kim Noble“ und „Schimpf und Schande“ im Discozelt Sonntag: 10.30 Uhr: Buntes Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken, u.v.m. 13.30 Uhr: Tanzvorführung der „Wengschdorfer Kids“ 15 Uhr: Auftritt von „Como vento“ 18 Uhr: Ziehung der Hauptpreise der Dorffest-Tombola

Von Bastian Fischer