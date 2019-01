Osnabrück/Altenburg

Sie sind eine dufte Gemeinschaft. Sie helfen sich im Alltag, haben gemeinsam die Kinder großgezogen, kennen sich seit Jahrzehnten. Seit 30 Jahren schon feiern sie zudem jährlich ein großes Fest – und lassen dabei jene Stadt hochleben, deren Namen sie in der Anschrift tragen: Altenburg. Allerdings ist die Verbindung ins Ostthüringische eine Fernbeziehung. Denn die herzliche Anwohnergemeinschaft wohnt gut 400 Straßenkilometer entfernt: in der Altenburger Straße in Osnabrück.

Altenburger Straße entstand in wüster Gegend

Mitte der 1980er-Jahre war’s, als die Skatstadt in den Osnabrücker Stadtplan einzog. Genau gesagt im Ortsteil Wüste. „Der Name kommt nicht von ungefähr. Es war eine wüste Gegend, bevor hier Baugrund geschaffen und ein neues Eigenheimgebiet angelegt wurde“, schildert Anwohner Oliver Vornberger. Alle Straßen der Siedlung erhielten damals – noch vor dem Mauerfall – Namen von Thüringer Städten. Warum, das wurde vor Ort nicht überliefert. Aber ein großer Teil der Familien, die damals in die neue Altenburger Straße zogen, wohnen noch heute dort. Und pflegen ein geselliges Miteinander. Gemeinsame Radtouren gehören dazu, Chor-Singen zu Heiligabend, gegenseitige Hilfe, wenn mal angepackt werden muss. „Das jährliche Altenburger Straßenfest ist dann immer der Höhepunkt unseres Miteinanders“, erzählt Oliver Vornberger.

1995 besuchten die Osnabrücker aus der Altenburger Straße die Skatstadt. Quelle: Oliver Vornberger

Der 67-Jährige hat in der Nachbarschaft die Rolle des Archivars übernommen. Er hebt auf, was jemals zur Altenburger Straße geschrieben oder fotografiert wurde. So kann er auch noch gut berichten, wie sich im Mai 1995 mehr als 20 Leute in Osnabrück auf den Weg machten, um Altenburg kennenzulernen. Sie hatten zuvor beim Straßenfest das Altenburger Bier gekostet und waren im Wortsinn auf den Geschmack gekommen. „Wir kündigten unseren Besuch damals bei der Stadtverwaltung an – und wurden empfangen wie eine Delegation“, erinnert sich Vornberger. Der damalige Bürgermeister Rolf Bräunig empfing die Niedersachsen im Rathaus. Und schenkte ihnen ein Altenburger Ortseingangsschild.

Das Altenburger Ortseingangsschild muss bei den Straßenfesten mit aufs Foto. Quelle: Oliver Vornberger

Diese Tafel wird in Osnabrück seitdem in Ehren gehalten. Zu jedem Altenburger Straßenfest wird sie herausgeholt, bekommt ihren Platz, muss mit aufs obligatorische Gruppenfoto. Der Anwohnerschaft, das wird klar, bedeutet die ferne Skatstadt mehr als nur einen Teil ihrer Anschrift. Die gemeinsame Reise nach Ostthüringen blieb bis heute allerdings einmalig – für die Wiederholung dieser aufregenden Tour fehlte dann doch die Zeit. Sechs Stunden Zugfahrt hatten die Osnabrücker damals auf sich genommen, wurden dafür mit einem zweitägigen Fremdenverkehrs-Programm belohnt. 500 Mark für den Erhalt des Residenzschlosses überbrachten sie als Gastgeschenk. Und einen Bildband aus der Heimat – verbunden mit einem augenzwinkernd geäußerten Wunsch, der auch 23 Jahre später unerfüllt ist: In Altenburg gibt es bis heute keine Osnabrücker Straße.

Am 29. Mai 1995 berichtete die OVZ über den Besuch der Niedersachsen. Quelle: Oliver Vornberger

Von Kay Würker