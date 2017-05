Vor 30 Jahren bezog der Kindergarten in Langenleuba-Niederhain sein neues Gebäude. Dort ist er noch heute, weshalb am 16. Juni dort das Jubiläum gefeiert wird. Die Einrichtung bietet Platz für 65 Kinder, derzeit wird sie von 56 besucht. Sie befindet sich in Trägerschaft der Kommune, was Niederhain jährlich fast 400 000 Euro kostet.