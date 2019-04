Altenburg

Rund 30 Stunden nach dem folgenreichen Wasserrohrbruch am Kaufland-Markt in Altenburg-Südost kehrte am Dienstagmittag wieder ein Stück Normalität zurück. Nachdem Wasser in den Bereich einer Trafostation eingetreten war, wurde zunächst eine eingeschränkte Stromversorgung über das Notstromaggregat des Marktes realisiert. Um den gesamten Markt mit Strom zu versorgen, schaltete die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) am Dienstag gegen 6 Uhr zwei Ewa-Notstromaggregate zu. Um 12 Uhr wurde die Stromversorgung für die im Kaufland ansässigen Ladengeschäfte über das Stromnetz wiederhergestellt – die Notversorgung über Ewa-Aggregate konnte abgeschaltet werden. Um 12.35 Uhr war auch der Kaufland-Markt wieder am Netz, teilte die Ewa mit.

Notwasserleitung seit Montagabend

Am Montag gegen 21.15 Uhr ist zudem eine Notwasserleitung in Betrieb genommen worden. Mit Vertretern des Marktes wurden am Dienstag mögliche Varianten für die Erneuerung des Trinkwasser-Hausanschlusses besprochen und wurde eine neue Trassenführung für die Wasserleitung festgelegt.

Die Baumaßnahmen werden laut Ewa nahtlos weitergeführt. Das bedeutet, dass die bisher notwendigen Schachtungen verfüllt werden und danach die Schachtarbeiten für die neue Trassenführung beginnen. Die Bauarbeiten werden bis Ende des Monats andauern. Die Grundreinigung der Elektroräume inklusive Schlammbeseitigung werde gemeinsam mit einer hiesigen Spezialfirma durchgeführt.

Von OVZ