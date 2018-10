Altenburg

Mit Apfelsaft und Selters stießen die „Großen“ der Johanniter-Kita „Am Spielplatz“ auf ihre neuen Räume an. In unmittelbarer Nähe zum „alten“ Haus können die 32 Jungen und Mädchen künftig schon ein bisschen Schulluft schnuppern, denn sie basteln und spielen ab kommenden Montag im Erdgeschoss des Förderzentrums „Erich Kästner“. „Die Räume standen etwa sieben, acht Jahre leer. Wir haben sie entmüllt, alles kindgerecht eingerichtet und das Bad erneuert“, fasst Uwe Werner als Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. die Maßnahmen zusammen. 22 000 Euro aus der „Infrastrukturpauschale“ wurden dafür von der Stadt bereitgestellt – plus 170 000 Euro für die Betriebskosten des nächsten Jahres, erläuterte Bürgermeister Frank Rosenfeld, der als Gratulant zur Eröffnung vorbeischaute.

Mit der Fördermittelzusage im April startete das „Projekt Umzug“ parallel zum regulären Betrieb, bei dem Kita-Leiterin Sabine Räßler und ihren Mitarbeitern vor allem eins wichtig war: Dass die Kinder mitentscheiden dürfen und aktiv eingebunden werden. „Es haben alle mit Kisten gepackt, haben überlegt, welches Spielzeug mit soll und wie wir die neuen Räume gestalten“, betont sie.

30 neue Plätze sind in Haus I nun durch den „Auszug“ der Vorschüler frei, die mächtig stolz sind auf ihr „eigenes“ Gebäude. „Für unsere Großen ist diese Lösung ideal und der zusätzliche Schlafraum, den wir nun auch haben, schon Luxus“, freut sich Räßler. Neben mehr Platz für alle sieht sie noch einen weiteren Vorteil: „Der Weg vom Haus I zu Haus II ist nicht weit. Den können unsere Vorschüler auch alleine meistern üben.“

Von Maike Steuer