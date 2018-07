Altenburg

Ab Donnerstag blickt die nationale und internationale Skatelite wieder nach Altenburg. In der Stadthalle Goldener Pflug wird dort feierlich der 4. Internationale DSkV Skat-Cup eröffnet, der nur aller zwei Jahre stattfindet. „Bislang liegen 300 Anmeldungen vor, was immerhin schon 20 mehr sind, als bei der Auflage im Jahr 2016“, so Nicole Habeck, Chefin der Geschäftsstelle des Deutschen Skatverbandes (DSkV) in Altenburg. Im Starterfeld werden Spieler aus ganz Deutschland sowie aus dem Ausland erwartet. Darunter sind auch Welt- und Europameister. „Gespielt werden vom Donnerstag bis zum Sonnabend insgesamt neun Serien zu jeweils 49 Spielen“, informiert Habeck weiter. Da es sich bei der Veranstaltung um einen offenen Wettbewerb handelt, ist eine Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband nicht erforderlich.

Der Skat-Cup ist der direkte Nachfolger der Skat-Olympiade, die der Verband bis 2010 aller zwei Jahre in Altenburg ausrichtete. Dann allerdings untersagte der Deutsche Olympische Sportbund dem DSkV diese Bezeichnung, weil die Begriffe Olympia sowie olympisch gesetzlich geschützt sind. Seit 2012 wird nun der Internationale Skat-Cup aller zwei Jahre in der Heimat des Skatspiels Altenburg ausgespielt.

Von Jörg Wolf