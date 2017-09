40 auf einen Streich

Altenburg/Gera. Nach dem schon sehr ansprechenden „Vorgeplänkel“ mit zwei Sinfoniekonzerten folgt am Wochenende nun der heiße Start: Das Theater Altenburg-Gera eröffnet in beiden Städten traditionell mit zwei großen Galas offiziell die neue Spielzeit – in Gera am Freitag um 19.30 Uhr und in Altenburg am Sonntag um 18 Uhr.

Für die Mitarbeiter hat die Saison 2017/18 indes schon vor einigen Tagen begonnen. Auch hier wurde sie traditionell eröffnet – mit einer Vollversammlung. Für Kay Kuntze, seit 2011 Generalintendant, war es die siebte Rede zu einer Spielzeiteröffnung. Doch erstmals holte er die neu engagierten Ensemblemitglieder zur Begrüßung auf die Bühne im Großen Haus in Gera.

Keine schlechte Idee, denn die Zahl der Neuen ist mit über 40 in diesem Jahr außergewöhnlich hoch. Allein Schauspieldirektor Manuel Kressin, ebenfalls neu in diesem Amt, engagierte gleich acht Schauspieler, um sein Ensemble nach dem Ausscheiden von zahlreichen Mitgliedern wieder zu komplettieren. Im Musiktheater treten fünf neue Sänger ins Rampenlicht, die aus Deutschland, Mexiko, Spanien, der Türkei und Ungarn stammen. Im Puppentheater gibt es einen neuen Ausstatter und einen Artist in Residence. Der Bereich Technik konnte um vier Veranstaltungstechniker erweitert werden. Auch in der Verwaltung gab es Wechsel. Acht Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr und am Bundesfreiwilligendienst werden am Theater ihre Erfahrungen sammeln. Gebraucht werden sie alle, denn immerhin sind 612 Vorstellungen für diese Spielzeit geplant, dazu kommen Gastspiele und theaterpädagogische Veranstaltungen.

Zur Eröffnungsgala stehen Ausschnitte aus den bevorstehenden Premieren aller fünf Sparten auf dem Programm. Das Schauspiel präsentiert sich mit Szenen aus „Menschen im Hotel“, der Antritts-Inszenierung des neuen Schauspieldirektors Manuel Kressin, sowie aus „Die große Liebe war es nicht – Die Ruth-Brandin-Story“, dem Stück über Aufstieg und Fall einer Schlagerdiva in der DDR. Außerdem erklingen mal heiter-beschwingte, mal getragene Ouvertüren, Arien, Duette und Ensembles aus verschiedenen Opern. Am Dirigentenpult wechseln sich Generalmusikdirektor Laurent Wagner, Thomas Wicklein, Takahiro Nagasaki, Holger Krause und Olav Kröger ab.

Des Weiteren erlebt das Publikum Nummern aus den Musicals „Oliver Twist“ und „Sunset Boulevard“. Das Puppentheater demonstriert mit „Verbrechen“ und „Der mit dem Fuchs spricht“, wie Materie kunstvoll lebendig wird. Das Thüringer Staatsballett ist mit „Eine infernalische Reise/Letzte Lieder“ und „Dracula“, beides Choreografien von Ballettdirektorin Silvana Schröder, im Programm vertreten. Philharmonisches Orchester Altenburg-Gera, Solisten des Musiktheaters, Opernchor, Thüringer Staatsballett sowie Schauspiel- und Puppentheaterensemble werden aufgeboten, um eine Gala zu präsentieren, die Lust auf mehr Theater macht.

Während die Gala in Gera bereits ausverkauft ist, sind für Altenburg noch Karten an der Theaterkasse (Tel. 03447 585177) erhältlich. Online buchen unter www.tpthueringen.de

Von Ellen Paul